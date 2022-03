Eduardo Madeira sobre participação de Marie no “BB Famosos”: “Para mim, já ganhou”

Eduardo Madeira está rendido à participação de Marie na nova edição do “Big Brother Famosos”, da TVI. “Para mim, esta miúda, já ganhou”, afirmou.

O humorista, de 50 anos, não escondeu que a influenciadora digital é a sua concorrente favorita na casa mais vigiada do país, referindo-se à “influencer” como um “ponto de luz no meio do cinzento”.

“Marie. Já era um fenómeno das redes sociais e eu não conhecia bem”, admitiu. “Há uma cena d”A Lista de Schindler’, de Spielberg, em que apenas uma criança é a cores num filme a preto e branco. A Marie é um pouco isso. Um ponto de luz no meio do cinzento. É quem faz a diferença”, acrescentou.

O comediante confessou perceber o porquê de Daniel Kenedy, outro concorrente do jogo, “passar a vida a chorar” cada vez que Marie fala. “Percebo perfeitamente porque é que um homem duro vindo do futebol, como o Kenedy, passa a vida a chorar cada vez que a miúda fala. Eu também me comovo. Para mim, esta miúda, já ganhou”, rematou.

Lembre-se que a influenciadora digital deixou Daniel Kenedy em lágrimas ao admitir que tentou cometer suicídio quando era mais nova. “Desde muito nova que tenho muitos problemas e que tentava cometer o suicídio”, disse, quando estava sentada com os colegas no jardim.

Durante a “Curva da Vida”, na gala de domingo, 6 de março, a concorrente revelou ainda que nunca se sentiu amada pela mãe. “Sinto que a minha mãe nunca me amou e ela refletiu sempre em mim aquilo que se calhar não conseguiu”, assumiu.