Eduardo Madeira mostra-se solidário com pivô da CNN Portugal

Eduardo Madeira mostrou-se solidário com a pivô da CNN Portugal que ficou em lágrimas, em direto, depois da notícia dos bebés na Ucrânia que estão ser identificados pelos pais nas costas.

Depois de Cláudio Ramos ter reagido ao momento emotivo, o humorista também se manifestou, de forma solidária, no perfil de Instagram, assumindo que não é preciso ser mãe para entender o sentimento da jornalista.

“Não é preciso ser mãe para se perceber o que sente esta jornalista. É preciso ser humano”, escreveu.

Em causa estão imagens de uma bebé que tinha escrito nas coisas o seu nome, data de nascimento e contactos de familiares, que teriam sido escritos pela mãe da menina por medo de que ficasse órfã.

Mais tarde, a pivô também comentou o caso nas redes sociais: “Pensei várias vezes se devia dizer alguma coisa sobre as lágrimas que não consegui conter ontem no final do ‘Agora CNN’. Concluí que, após tantas mensagens que recebi, devia agradecer a solidariedade de quem dedicou alguns minutos do seu tempo a mostrar que compreendeu o que senti. Recebi mensagens muito queridas, contrariando a ideia de que as redes sociais são um viveiro de violência”.