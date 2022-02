Eduardo Madeira reage à vitória de “Festa é Festa”: “Afinal as ‘Adelaides’ gostam de espiolhar a TVI”

Eduardo Madeira reagiu, esta terça-feira, 27 de abril, à vitória da nova novela da TVI “Festa é Festa” que foi o programa mais visto no dia de estreia.

O humorista, que tem um papel regular no programa “Cristina ComVida”, dando vida a personagens como o taxista Tó Russo e Adelaide, a senhora que não dá audiências à estação privada, festejou publicamente a vitória da TVI nas audiências.

“A notícia é esta. Há quem faça leituras para trás e para a frente. Há quem se engasgue a dizer isto é há quem assobie para o lado”, começou por afirmar o comediante no perfil de Instagram.

“Mas a notícia é só esta: A novela venceu com um milhão e trezentos mil espectadores. É a melhor estreia do canal desde 2018. Afinal as ‘Adelaides’ gostam de espiolhar a TVI. É lidar!” prosseguiu.

No InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, também já tinha agradecido ao público pela escolha: “Obrigada. Estamos mesmo muito felizes”.