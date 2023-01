Eduardo Madeira recorda cena em que não aguentou o riso: “A barriga já doía”

Eduardo Madeira recordou, esta quarta-feira, 18 de janeiro, a cena em que não aguentou o riso devido à personagem de Gabriela Barros no programa “Patrulha da Noite”, da RTP1.

No Dia Mundial do Riso, o humorista lembrou, no perfil de Instagram, uma da cenas que mais demorou a gravar porque não conseguia parar de rir. O comediante contou que foram precisos 11 “takes” para finalizar a cena.

“Foram 11 takes para gravar esta cena, pura e simplesmente porque não aguentávamos o que a Gabriela estava a fazer. Íamos perdendo uma manhã de trabalho. A barriga já doía”, referiu.

“Valeu a pena? Caraças, se valeu. Quando te estás verdadeiramente a divertir o público percebe à distância. É nisso que acredito”, frisou.

Além de Gabriela Barros, Eduardo Madeira gravou a cena com Frederico Amaral e Joana Pais de Brito.