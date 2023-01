Edward Norton descobre que é descendente de Pocahontas

Edward Norton descobriu que é descendente de Pocahontas: a histórica líder índia é a sua décima segunda bisavó.

Foi durante um dos últimos episódios do programa de genealogia do canal de televisão PBS ‘Finding Your Roots”, apresentado pelo historiador Henry Louis Gates Jr, que o ator descobriu essa parte da sua história familiar.

“Isso faz-te perceber que és uma pequena parte da história da Humanidade”, referiu o artista durante o programa.

O historiador explicou que Edward Norton está ligado ao colono inglês John Rolfe e Pocahontas, que casaram a 5 de abril de 1614, na Virgínia, Estados Unidos.

Foi ainda revelado que John Winstead, dono de uma família de escravos composta por um homem, uma mulher e cinco meninas, é o seu terceiro bisavô.