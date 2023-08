“Ele estava e virou-me as costas”, disse Paulo Camacho sobre bombeiro, durante o incêndio de Odemira

Paulo Camacho é dono do turismo rural “Teima”, em São Teotónio, mas acabou por ver o projeto ser consumido pelas chamas, durante o incêndio de Odemira.

Ao fim de cinco logos dias, o incêndio em Odemira já foi dominado. Ainda assim, os danos causados são, para muitos, irreversíveis. Paulo Camacho, antigo jornalista da SIC, e a ex-mulher, Luísa Botelho, são donos do turismo rural Teima, em São Teotónio, e sofreram na pele as consequências do desastre.

“Nós não sabemos como o fogo chegou aqui, porque não estava ninguém para ver”, contou. Paulo Camacho viu a propriedade ser consumida pelas chamas e pediu auxílio às autoridades, mas viu o pedido ignorado. “Nós pedimos ajuda e foi-nos negada”, disse, em declarações à SIC.

“Não quero voltar a olhar para um bombeiro e pensar que, quando precisei dele, se ele não estivesse, não estava. O pior é que ele estava e virou-me as costas”, acrescentou, visivelmente emocionado.