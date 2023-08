“Ele não pretendia acabar com a vida”. Mãe de Angus Cloud quebra o silêncio

Lisa Cloud, mãe de Angus Cloud, recorreu às redes sociais para falar, pela primeira vez, acerca da morte do filho aos 25 anos.

Angus Cloud, um dos protagonistas da série “Euphoria”, foi encontrado morto na passada segunda-feira, 31 de agosto, em casa. Após uma semana de silêncio, a mãe do ator, de 25 anos, utilizou as redes sociais para se pronunciar.

“Amigos, quero que todos saibam que aprecio o vosso amor pela minha família neste momento despedaçado”, referiu.

“Também quero que saibam que, embora o meu filho estivesse em profundo luto pela morte prematura do pai por mesotelioma, o seu último dia foi alegre. (…) Ele não pretendia acabar com a vida. Quando nos abraçámos à noite, dissemos o quanto nos amávamos e ele disse que me veria de manhã. Não sei o que ele pôs no corpo depois disso. Só sei que ele colocou a cabeça na secretária onde estava a trabalhar em projetos de arte, dormiu e não acordou”, contou.

“Publicações nas redes sociais sugeriram que sua morte foi intencional. Quero que saibas que não é o caso”, rematou, acrescentado que o resultado da biópsia até pode vir a ser overdose, mas terá sido “acidental”.

Recorde-se que a amiga, e colega de trabalho, Zendaya também utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem a Angus Cloud.