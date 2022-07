Elenco de “Festa é Festa” diverte-se na praia no final de mais uma temporada

Os atores da novela “Festa é Festa”, da TVI, reuniram-se na praia da Torre, em Oeiras, para festejar o fim de mais uma temporada do formato.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada, Cristina Ferreira, marcou presença na festa e discursou sobre o trabalho que tem sido desenvolvido desde abril de 2021.

Pedro Teixeira, Marta Gil, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo, Manuel Marques, Pedro Alves, Maria Sampaio, Ana Brito e Cunha e Rodrigo Paganelli foram vários dos atores que estiveram na praia para se divertir.

No início do evento, no perfil de Instagram, José Carlos Pereira fez questão de agradecer a todos os profissionais por fazerem acontecer este projeto.

“A Festa do ‘Festa’. Fim de temporada para um merecido descanso. Um orgulho fazer parte desta equipa. Obrigado a todos os que fazem isto acontecer”, escreveu o ator, publicando uma foto ao lado de Cristina Ferreira.