Elenco de “Morangos com Açúcar” de férias pelo Rio de Janeiro

Para começar bem o ano, vários atores de “Morangos com Açúcar” escolheram a “cidade maravilhosa” como destino de férias.

O final do ano costuma ser uma época em que o público viaja para dar as entradas na nova temporada. Assim como Ricardo Pereira e a família escolheram os alpes franceses, vários atores do elenco de “Morangos com Açúcar” escolheram um destino mais quente.

Os jovens artistas elegeram o Rio de Janeiro para começar bem o novo ano. Margarida Corceiro, Tomás Taborda e Madalena Aragão são alguns dos atores na “cidade maravilhosa”.

Nas redes sociais, o elenco tem partilhado diversas imagens da sua passagem na cidade brasileira, como os dias na praia a aproveitar o sol do verão e até na festa de Ano-Novo.

De relembrar que a nova temporada da série juvenil já estreou na passada segunda-feira, dia 1 de janeiro.