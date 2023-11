Elenco principal de “Friends” despede-se de Matthew Perry

Após vários dias de silêncio, Matt Le Blanc e Courteney Cox, dois dos atores principais de “Friends”, deixaram mensagens de despedida a Matthew Perry.

Há pouco mais de 15 dias que Matthew Perry, o eterno “Chandler Bing” de “Friends”, foi encontrado morto em casa. Durante os últimos tempos, várias figuras públicas prestaram homenagem ao ator, mas ainda nenhum dos atores principais da série havia comentado a tragédia.

Matt Le Blanc recorreu esta terça-feira, 14 de novembro, às redes sociais para deixar uma mensagem ao amigo: “Matthew, é com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passámos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco contigo e chamar-te meu amigo. Vou sorrir sempre quando pensar em ti e nunca te esquecerei. Nunca. Abre as tuas asas e voa irmão, estás finalmente livre. Muito amor. E acho que vais ficar com os 20 dólares que me deves”.

Umas horas mais tarde, foi a vez de Courteney Cox. A atriz, que interpretou a personagem “Monica Geller”, formou par romântico com “Chandler Bing”. Na página de Instagram, partilhou um vídeo de uma das cenas em que contracenava com Matthew e escreveu: “Sou muito grata por cada momento que tive contigo, Matty, e sinto a tua falta todos os dias. Quando se trabalha com alguém tão próximo como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que eu gostaria de poder partilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos”.

“Para contar um pouco da história, o Chandler e a Monica deveriam ter tido um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, esse tornou-se o início da sua história de amor. Nesta cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil”, completou.

Recorde-se que, apesar de não haver indícios de crime ou drogas no local, a morte de Matthew Perry continua a ser investigada pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos.