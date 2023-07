Elisabete Moutinho anuncia o sexo do bebé e já há nome escolhido

Elisabete Moutinho, vencedora da quinta edição da “Casa dos Segredos”, anunciou que está à espera de uma menina.

Este domingo, 9 de julho, a empresária recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo com compilações do chá revelação, com a música “Halo”, interpretada por Beyoncé, como pano de fundo.

Os pais ainda não sabiam o sexo da criança e Elisabete Moutinho não conseguiu esconder a emoção ao descobrir que estava à espera de uma menina. Valentina, nome escolhido para a criança, é fruto do relacionamento da ex-concorrente do “reality show” da TVI com Pedro Pinto.

Na caixa de comentários, vários amigos felicitaram o casal. “Bem-vinda princesa, os tios esperam ansiosamente a tua chegada”, escreveu Rui Figueiredo, “Muitos parabéns”, referiu a Sandrina Pratas.

Recorde-se que, em abril, foi a própria vencedora da quinta edição da “Casa dos Segredos” que revelou estar à espera do primeiro filho.