Elisabete Moutinho já é mãe e mostra parto de Valentina

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, da TVI, Elisabete Moutinho foi mãe pela primeira vez e mostrou o parto da bebé Valentina.

Nasceu a primeira filha da antiga concorrente da “Casa dos Segredos”, da TVI, Elisabete Moutinho e do namorado, Pedro Cell. Valentina veio ao mundo neste domingo e a nova mamã mostrou o parto nas redes sociais.

Nas imagens partilhadas, em vídeo, pela antiga concorrente do “reality show” da TVI é possível não só observar as indicações da médica durante o parto, como o papel do namorado, que foi um constante apoio e, no final, cortou o cordão umbilical da pequena Valentina.

“Momento mais feliz das nossas vidas dia 24/09/23 10:24” escreveu Elisabete Moutinho nas redes sociais. Seguiram-se centenas de mensagens de “parabéns” e de “felicidades” dos seguidores.