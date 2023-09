Elisabete Moutinho já está em casa. Veja a dedicatória ao companheiro

Após ter tido alta, Elisabete Moutinho recorreu às redes sociais para deixar uma dedicatória ao companheiro, Pedro Pinto, por toda a ajuda no nascimento da filha.

Uma bolha de amor: Elisabete Moutinho e Pedro Pinto deram as boas-vindas à filha Valentina no domingo, 24 de setembro, e, através das redes sociais, têm feito algumas partilhas sobre a entrada no mundo da maternidade.

Desta vez, a ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, programa transmitido pela TVI, recorreu ao Instagram para deixar uma dedicatória ao companheiro.

“Que dias estes que tenho vivido. Esta partilha é dedicada especialmente ao Pedro, por ter sido sempre incansável comigo nestes dias que estive na maternidade”, escreveu.

“No dia da alta ofereceu-me um ramo com 24 rosas o mesmo número do dia do nascimento, quando cheguei a casa ainda tinha mais uma surpresa: fui recebida com vários balões e já tinha ido buscar a minha família”, acrescentou.

“Ah, já para não falar do sushi que me soube tão bem e de outros docinhos que ele me trouxe para comer. Obrigada meu amor por tudo, tu sabes o quanto me fazes feliz. És o homem da minha vida e o melhor pai que a Valentina poderia ter”, rematou.