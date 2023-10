Elisabete Moutinho mostra barriga pós-parto três semanas após ser mãe

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” Elisabete Moutinho foi mãe há três semanas e mostra a barriga pós-parto.

No final do mês de setembro, nasceu a primeira filha da antiga concorrente da “Casa dos Segredos”, da TVI, Elisabete Moutinho e do namorado, Pedro Cell. A pequena Valentina nasceu no dia 24 de setembro.

Cerca de três semanas após ser mãe, Elisabete utilizou as redes sociais para mostrar a sua barriga pós-parto.

“Queria ter feito esta transformação uma semana após pois já estava praticamente sem barriga, mas só consegui agora”, escreveu na legenda do vídeo, no qual mostra o seu abdómen 24 horas após o parto e 21 dias depois.

“Estás ótima”, “Linda” e “Espetáculo” foram alguns dos comentários recebidos na publicação de Elisabete.

A ex-concorrente do “reality show” tem mostrado vários momentos desta sua nova fase de maternidade e partilha várias fotografias da bebé.