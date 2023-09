Elisabete Moutinho partilha fotografias com a filha recém-nascida

Foi no passado domingo, 24 de setembro, que Elisabete Moutinho e Pedro Pinto deram as boas-vindas à filha. O casal já partilhou fotografias com Valentina.

Elisabete Moutinho e o companheiro, Pedro Pinto, deram as boas-vindas à filha Valentina no domingo, 24 de setembro. Nas redes sociais, partilharam um vídeo emotivo do parto, mas só esta quarta-feira, 27 de setembro, publicaram as primeiras imagens com a pequena.

“Bem-vinda ao nosso amor incondicional, obrigada por nos teres escolhido”, escreveu a ex-concorrente da “Casa dos Segredos” na legenda.

Na caixa de comentários, foram vários os cibernautas a deixar mensagens de carinho. “Parabéns aos três”, “Parabéns! Que família linda”, “Tão linda a Valentina” e “O amor representado numa foto” são alguns dos exemplos.

Pedro Pinto manteve-se ao lado da companheira, durante todo o parto, e, no final, cortou o cordão umbilical.