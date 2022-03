Ellen DeGeneres admite racismo e xenofobia no seu programa: “Peço desculpa por isso”

Dois dias depois das revelações de que há racismo e xenofobia na produção do seu “talk show” nos Estados Unidos, Ellen DeGeneres enviou uma carta à equipa a desculpar-se.

A “bomba” rebentou há dois dias e foi esse o tempo que uma das apresentadoras mais famosas do mundo demorou a reagir às acusações de “bullying”, xenofobia e racismo nos bastidores do “The Ellen DeGeneres Show” – duas funcionárias terão sido afastadas (uma delas por tentar suicídio) e várias fontes garantiram ao jornal “The Sun” que “a Ellen não é nada do bonzinho que aparece nos ecrãs”.

“Não fui capaz de controlar tudo e apoiei-me noutros para que fizessem o seu trabalho da forma como sabiam que eu queria que fosse feito. Claramente, alguns não o fizeram. Isso vai mudar”, começou por referir, numa mensagem enviada à sua equipa.

“Ninguém deveria levantar a voz e toda a gente deveria se tratada com respeito. Estou desapontada por saber que não é este o caso. E peço desculpa por isso”, acrescentou Ellen Degeneres.

“Sinto compaixão por aqueles que são olhados de forma diferente ou tratados de forma injusta e desigual”, concluiu a apresentadora.

Recorde-se que o programa começou a ser alvo de investigação há dois dias depois dos relatos de um alegado “clima tóxico” nos bastidores.