Ellen DeGeneres revela que descobriu estar infetada covid-19 no estúdio

Ellen DeGeneres revelou que descobriu estar infetada com a covid-19 quando estava no estúdio de gravações do programa “The Ellen DeGeneres Show”.

Terminado o isolamento, a apresentadora norte-americana, que pertence agora ao grupo dos recuperados, está de regresso ao “The Ellen DeGeneres Show” e, esta quarta-feira, 13 de janeiro, abordou a experiência de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Ellen DeGeneres contou que soube que estava infetada quando se encontrava pronta para gravar.

“Obviamente, há muitas coisas negativas a acontecer, por isso, quero falar sobre algo positivo, o mesmo teste à covid-19. […] Estava a tratar do cabelo e da maquilhagem, a passar pó no rosto e a colocar as minhas extensões, quando o meu assistente, Craig, entrou e disse: ‘Testaste positivo à Covid’. Então, todos os que estavam à minha volta ‘fugiram’”, recordou.

A apresentadora sublinhou não sabe como contraiu o vírus: “Sei que neste momento muitas pessoas estão a lutar contra esta doença, o meu coração está com todas essas pessoas. Como sempre, espero que este programa lhe dê um pouco de alegria, que ilumine o seu dia”.

Recorde-se que, no início de dezembro do ano passado, Ellen DeGeneres confirmou que estava infetada com o novo coronavírus.