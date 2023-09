Ellen DeGeneres regressa à televisão com novo programa

Um ano após o término do seu programa, Ellen DeGeneres vai regressar à televisão com novo formato.

“The Ellen DeGeneres Show” terminou há mais de um ano, em maio de 2022, após 19 anos no “ar”. Um ano depois, Ellen DeGeneres vai regressar à televisão com um novo programa.

O formato estreia ainda este mês e é bastante diferente do seu “talk-show”. A apresentadora será a protagonista do documentário “Saving The Gorillas: Ellen’s Next Adventure” do Discovery Channel.

O programa vai para o “ar” ainda este mês, nos dias 23 e 24 de setembro, para assinalar o Dia Mundial do Gorila. Ellen vai mostrar ao público o seu amor pelos animais e recordar uma das suas maiores inspirações, a zoóloga Dian Fossey, que morreu em 1985, motivo pelo qual construiu o Ellen DeGeneres Campus of Dian Fossey Gorilla Fund.

No campus, a conservação e biodiversidade dos gorilas é preservada. O local pode receber visitantes e foi inaugurado no ano passado.