Elma Aveiro celebra aniversário do irmão: “O rei faz anos”

Elma Aveiro celebrou o aniversário do irmão Cristiano Ronaldo, que celebra 38 anos. “Não consigo definir em palavras o amor que sinto por ti”, afirmou.

A irmã do futebolista português explicou, no perfil de Instagram, que não consegue definir o sentimento que nutre pelo familiar, partilhando uma imagem do atleta nos clubes por onde passou.

“O rei faz anos. Não consigo definir em palavras o amor que sinto por ti, a admiração, o respeito e principalmente gratidão”, disse a empresária.

“Foste das melhores pessoas que conheci neste mundo e digo não só por seres do meu sangue, é mesmo difícil conhecer alguém como tu”, frisou.

Elma Aveiro adiantou que a vida não tem brilho sem o irmão: “Mais um ano que se repita por muitos e muitos anos, porque a vida e o mundo não tem brilho sem ti… Desfruta muito, meu mano querido. Amo-te muito”.