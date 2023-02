Elma Aveiro chora a morte de um amigo: “Jamais o esquecerei”

Elma Aveiro lamenta a morte de um amigo próximo. A irmã de Cristiano Ronaldo despediu-se com uma mensagem repleta de amor e carinho nas redes sociais.

A empresária confessou, no perfil de Instagram, estar “triste” com a morte de um amigo mais próximo que considerava como avô. A irmã do futebolista deixou uma última mensagem ao amigo.

“Estou tão triste, mas por si, que tanto me dizia para ser feliz, vou ser e vou fazer de tudo para ficar orgulhoso. Até breve, amo-o muito e amarei sempre. Jamais o esquecerei”, garantiu.

Elma Aveiro admitiu estar “chocada” com a morte. “Estou chocada que partiu, nem me disseram nada e não consegui despedir-me, enfim, guardo para sempre no meu coração a pessoa maravilhosa que sempre foi para mim”.

“Amava-o como se meu avô fosse. Aprendi tanto consigo. O que me conforta é saber que você tanto queria ir para perto da sua amada, pronto já está, descanse em paz, sr. Gabriel” rematou.