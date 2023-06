Elma Aveiro compra contrafação? Cláudia Nayara afirma que sim

Cláudia Nayara afirmou, em direto no programa “TVI Extra”, que Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, comprou-lhe contrafação.

Cláudia Nayara, conhecida por ter sido detida após fazer diretos de contrafação nas redes sociais, foi convidada do programa “TVI Extra”, através de videochamada, onde confessou que várias figuras públicas recorriam ao seu negócio para comprar as “réplicas originais”.

Flávio Furtado, apresentador do novo formato da TVI, ficou intrigado e perguntou a quem se referia Cláudia Nayara.

“Olha, a Elma Aveiro comprou-me”, respondeu de imediato. O apresentador não acreditou no que estava a ouvir e acabou por se despedir de Cláudia.

Após o intervalo, esclareceu a situação. “A Elma garante que nunca usou contrafação e muito menos comprada. Parece que foi uma brincadeira, mas fica aqui a justificação em nome da Elma. Mandou-nos uma mensagem, estava a assistir”.

“Há brincadeiras que não se devem ter quando há um processo a decorrer contra a Cláudia. A Elma ficou um bocadinho triste, mas tenho a certeza de que tudo se resolve com uma conversa e Cláudia Nayara vai fazer um pedido de desculpas”, rematou.

Recorde-se que a cantora Cláudia Nayara esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde revelou que estava a lutar contra um cancro no colo do útero.