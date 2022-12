Elma Aveiro partilhou um vídeo que criou algum burburinho entre os internautas que seguem a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo.

Foi através do seu perfil de Instagram que Elma Aveiro publicou um vídeo em que surge a dançar de forma sensual com um homem mistério.

“Outra noite com meu amigo misterioso”, escreveu em jeito de provocação na legenda.

De notar ainda que no InstaStories, ferramenta do Instagram, partilhou ainda algumas fotografias e vídeos com o mesmo homem.