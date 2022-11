Elma Aveiro elogia Tatiana Boa Nova e deixa conselho

Elma Aveiro partilhou uma imagem da entrevista de Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do “Big Brother”, na TVI, a Manuel Luís e elogiou-a.

A irmã mais velha de Cristiano Ronaldo deixou ainda um conselho à companheira de Ruben Boa Nova.

“Meu querido Goucha, não preciso dizer mais uma vez o quanto gosto de si e do seu programa. E quanto a ti, Tatiana, gosto muito de vocês e achei que estiveste muito bem. E o que tens fazer é não ligar às más línguas que isso vai haver sempre”, frisou.

Recorde-se que Tatiana Boa Nova foi a última expulsa do “reality show” após a polémica que dava conta de um contacto com o exterior. Ruben e Tatiana Boa Nova estiveram a falar com o filho, Lourenço, enquanto se encontravam na casa.