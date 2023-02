Elma Aveiro orgulhosa da filha que desfilou no Carnaval da Madeira

Elma Aveiro demonstrou estar orgulhosa da filha, Leonor Caires, depois de esta ter desfilado no Carnaval da Madeira. “Amo-te hoje e sempre”, afirmou.

A irmã de Cristiano Ronaldo viajou até à Madeira para acompanhar de perto o desfile de Carnaval da filha. No perfil de Instagram, a empresária partilhou um vídeo do momento esperado.

“Minha filha mais linda que a cada ano me orgulha. Uma linda menina/mulher que se tornou um ícone de beleza e talento. Amo-te hoje e sempre”, escreveu a irmã do futebolista português do Al Nassr.

Também o pai de Leonor Caires e “ex” de Elma Aveiro, Edgar, mostrou-se orgulhoso da filha. “Amor do pai. Orgulho enorme”, comentou, na publicação.

Além de Elma, Cristiano Ronaldo é irmão de Katia e Hugo Aveiro.