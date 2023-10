Elma Aveiro posa ao lado Laszlo Bölöni, antigo treinador de Cristiano Ronaldo

Foi durante o jogo do Sporting frente ao Arouca que Elma Aveiro reencontrou Laszlo Bölöni, antigo treinador de Cristiano Ronaldo em Alvalade.

Durante o primeiro jogo oficial de Cristiano Ronaldo pela equipa “leonina”, Laszlo Bölöni era o treinador do clube.

Este domingo, 8 de setembro, o Sporting jogou frente ao Arouca no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Elma Aveiro acabou por reencontrar-se com Laszlo Bölöni, uma vez que o antigo treinador esteve presente no duelo.

Nas redes sociais, Elma fez questão de destacar o momento: “Tão bom rever pessoas que passaram na nossa história de vida. Um homem que deixou boas memórias”, escreveu na legenda da fotografia, na qual surge ao lado de Bölöni.

Apesar de ter começado a carreira na equipa verde e branca, Cristiano Ronaldo rumou até ao Manchester United, clube da Liga Inglesa, em 2003. Por lá manteve-se até ter sido contratado pelo Real Madrid.