Elma Aveiro prepara-se para desfile de moda em Marraquexe

Elma Aveiro prepara-se para dar nome a um desfile de moda em Marraquexe, Marrocos. O evento está marcado para 11 de março, às 21h00.

Depois do desfile de moda em Roma, Itália, a irmã de Cristiano Ronaldo organizou um evento semelhante em Marraquexe, Marrocos. No perfil de Instagram, a irmã do futebolista anunciou a data do desfile.

“Mais uma edição do Fashion Show by Elma Aveiro. Caso queiras fazer parte desta aventura entra em contacto”, escreveu, na legenda da imagem de promoção ao desfile de moda.

Aquando do desfile em Roma, Elma Aveiro ficou tão contente com o sucesso do evento que aproveitou para sair à noite e festejar. “Mais uma noite com o meu amigo secreto, agora em Roma! Viemos celebrar o sucesso”, disse, na altura, nas redes sociais.

Além de Elma Aveiro, também Hugo e Katia Aveiro são irmãos de Cristiano Ronaldo, que atualmente representa o Al Nassr da primeira liga de futebol da Arábia Saudita.