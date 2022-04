Elma Aveiro recorda o pai ao lado de Cristiano Ronaldo

A irmã do internacional português recordou o pai nas redes sociais, 15 anos depois da morte de José Diniz Aveiro, na sequência de uma doença prolongada.

Dias depois de completar 15 anos desde a morte do pai, a 8 de setembro, Elma Aveiro realçou a “linda família” e “abençoada” que tem com uma fotografia antiga do progenitor ao lado de Cristiano Ronaldo partilhada no Instagram.

“Que recordação linda. Como vos amo. Cada dia que passa orgulho-me da linda família que tenho. Obrigada Deus pela família mais linda e abençoada do mundo”, pode ler-se na publicação da empresária.

Recorde-se que Dolores Aveiro e José Diniz Aveiro tiveram cinco filhos – Elma Aveiro, de 47 anos, Hugo Aveiro, de 45, Katia Aveiro, de 43 e Cristiano Ronaldo, de 35.

