Elma Aveiro recorda perda do pai: “Tento viver com a tua ausência”

Elma Aveiro recordou a perda do pai. A empresária madeirense lembrou a partida de Dinis Aveiro, há 17 anos.

A irmã de Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem emocionada no perfil de Instagram a recordar a morte do pai, Dinis, há 17 anos.

“Pai querido, 17 anos se passaram, parece que foi ontem que me deixaste”, começou por referir Elma Aveiro nas redes sociais. “Agora vivo com esta saudade que me faz mal, mas sei que estas aí e vês e ouves tudo”.

“Eu, os manos a mãe e os teus netos estão bem, tu bem sabes. Sabes que sinto muito a tua falta, tento viver com tua ausência, mas nunca será o mesmo. Te amo e amarei toda a vida. Saudades, meu pai”, concluiu Elma Aveiro.