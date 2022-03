Elma Aveiro revela ter sido convidada para o “BB Famosos”: “Não acho piada”

Elma Aveiro revelou ter sido convidada pela TVI para participar no formato “Big Brother Famosos”. No entanto, a irmã de Cristiano Ronaldo afirmou ter recusado o convite.

Uma das irmãs do futebolista do Manchester United explicou, esta terça-feira, 15 de março, que deu uma “nega” à estação de Queluz de Baixo porque não acha “piada nenhuma” ao “reality show”.

“Sim, já falei sobre isso”, começou por afirmar Elma Aveiro, depois de um seguidor ter feito a questão sobre o convite da TVI para o programa no InstaStories, ferramenta da redes social Instagram.

“Com todo o respeito que tenho por todos, mas é um programa com o qual não me identifico. Não acho piada nenhuma ao programa”, acrescentou a irmã do “internacional” português.

Além de Elma Aveiro, Cristiano Ronaldo também é irmão de Katia e Hugo.