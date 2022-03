Elon Musk e Grimes já são pais do primeiro filho em comum

Elon Musk e Grimes receberam, esta segunda-feira, o seu primeiro filho em comum. O empresário anunciou a boa-nova na rede social Twitter.

O CEO da Tesla fez questão de partilhar chegada do seu filho depois de o parto ter acontecido. O milionário descansou os fãs revelando que está tudo bem com a mãe e o bebé.

“Mãe e bebé estão bem”, pode ler-se na publicação feita no Twitter.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Rapidamente, diversos internautas encheram aquele “post” com mensagens de parabéns. Entre os comentários, destaque para aqueles que quiseram saber o nome do primeiro filho do casal. Em jeito de brincadeira, Elon Musk respondeu: “X Æ A-12 Musk”.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Este não é o primeiro bebé do empresário. Lembre-se que o CEO da Tesla já é pai de cinco filhos, que nasceram durante o ex-casamento com Justine Musk. Os dois tiveram seis filhos, porém, o primeiro morreu ainda em bebé.