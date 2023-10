Elon Musk salvou o papel de Amber Heard em “Aquaman 2”

Elon Musk, antigo namorado de Amber Heard , será ameaçado pela Warner Bros para a atriz manter o papel no filme “Aquaman 2″, no qual contracena com Jason Momoa.

Antes de Amber Heard ter entrado com um processo em tribunal contra o ex-companheiro Johnny Depp, a atriz também viveu momentos de tensão no “set” da gravação do filme “Aquaman 2″.

Segundo um relatório divulgado pela revista “Variety”, a intérprete, que na época namorava com Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, não tinha química com Jason Momoa, ator com quem contracenava na trama, e não se entendia com o realizador, Jason Wan .

No seguimento desses conflitos, esteve em cima da mesa a possibilidade de Amber Heard não participar no filme “Aquaman 2″. Ainda assim, a hipótese foi descartada depois que o dono da Tesla supostamente enviou uma carta à Warner Bros, produtora do filme, na qual ameaçava “destronar a casa”, se Amber não mantivesse o papel.

A verdade é que Amber Heard apareceu no elenco, no qual deu vida à personagem “Mera”, à semelhança do primeiro filme “Aquaman“.