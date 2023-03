Elsa Raposo revela que foi vítima de abusos sexuais na infância

Elsa Raposo esteve à conversa com Júlia Pinheiro e abriu o livro da sua vida numa conversa comovente. A antiga apresentadora diz que foi vítima de abusos sexuais.

A comunicadora, de 58 anos, confessou no vespertino “Júlia”, na SIC, que durante a infância foi vítima de abusos sexuais. A primeira vez com apenas seis anos e depois aos 12.

“Quando tinha seis anos fui molestada sexualmente”, afirmou, explicando que a pessoa foi “apanhada” pelos pais que a tentaram proteger ao levá-la à escola, porém, falharam “dentro de casa”.

Com 12 anos, Elsa Raposo voltou a ser vítima destes abusos: “É muito fácil quando um violador sabe onde é que está a presa e foi uma pessoa de família, um primo da minha mãe, que aos 12 anos, sabendo da história que estava para trás, abusou de mim durante mais seis anos da minha vida”.

“Foi muito complicado. Detestava estudar porque não tinha concentração e era forçada. Para mim tudo foi dez vezes mais difícil por causa disso”, atirou.

Apesar dos repetidos abusos, a comunicadora manteve segredo até aos 40 anos: “Os meus filhos sabem, outras pessoas da família que não sabem vão ficar a saber. Os meus pais não souberam entender a minha dor. As coisas começaram a acontecer dentro de casa e ninguém se apercebia do que estava a acontecer. O meu foco no trabalho era a fuga disso tudo”.

Elsa Raposo contou ainda que ainda se chegou a cruzar com o alegado abusador que “morreu há meses”: “Encontrei-me com ele uma vez, já tinha os meus primeiros filhos. Ele tinha perdido dois bebés, infelizmente. Disse-lhe: ‘Deus não te vai dar essa oportunidade por tudo aquilo que me fizeste’. Acredito muito que todos estamos ligados”.