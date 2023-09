Elsa Teixeira partilha imagens da lua de mel nas Maldivas

Elsa Teixeira casou no fim-de-semana e já partiu para a lua de mel. O casal viajou para as Maldivas e, nas redes sociais, partilhou algumas imagens.

Elsa Teixeira, locutora de rádio, casou-se no fim‑de‑semana com Miguel Cruz e já partiu para a lua de mel. O casal elegeu as Maldivas e, nas redes sociais, partilharam alguns registos.

“Estar tantas horas num avião e passar por diferentes fuso horários deixam o corpo entorpecido, principalmente se em vez se dormir no avião tivermos passado a maior parte do tempo a ver filmes. Vi a ‘Pequena-sereia’, o ‘Boogeyman’ e revi ‘When Harry Met Sally’. Sim, sou muito coerente nas minhas escolhas”, começou por escrever, recordando as horas que passou dentro do avião.

“As Maldivas… temos sempre uma imagem de um bonito e longo areal com palmeiras. Expectativas altíssimas e depois… é lidar. No resort onde estamos temos a areia branca, as palmeiras e o mar azul turquesa claro, mas é bem mais pequeno do que eu tinha imaginado. Tem pouco para explorar. Num dos lados da ilha veem-se os prédios da ilha onde aterrámos, no aeroporto de Velana. Na minha cabeça ouviu-se um ‘ohhhh’ estrondoso. Estava à espera de uma vista mais natural, mais selvagem”, acrescentou.

“O dia está cinzento, quente e húmido. Sopra uma brisa. Já demos vários mergulhos e dormimos várias sestas, mas os olhos continuam a teimar em fechar. Os próximos três dias vão ser passados numa casinha em cima do mar, com uma varanda que tem ligação direta ao mar e uma casa de banho bastante arejada, com aberturas no chão para que não percamos o mar de vista. Vai ser lindo tomar banho”, rematou.