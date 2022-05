Elton John elogia Jake Daniels, jogador de futebol que assumiu homossexualidade

Elton John recorreu ao Twitter para elogiar publicamente Jake Daniels, jogador de futebol, de 17 anos, que decidiu assumir publicamente a sua orientação sexual.

O desportista dos “Blackpool”, equipa da segunda divisão inglesa, começou por revelar à “Sky Sports” que esta era a “hora certa” para contar a sua história e assim foi.

O atleta explicou que “sair do armário” permitiu que se tornasse “livre e confiante”. Esta foi uma atitude que não passou despercebida à voz de “Can You Feel the Love Tonight” que elogiou a atitude do jovem.

“Uma declaração corajosa e revolucionária. Aos 17 anos, ele mudou a imagem do futebol para sempre. Bravo”, escreveu Elton John.