Elton John foi hospitalizado devido a uma queda e já recebeu alta

Elton John sofreu uma queda em casa e foi levado ao hospital. O músico apenas teve ferimentos ligeiros e já recebeu alta.

Elton John deu entrada no hospital neste domingo, dia 27 de agosto, após sofrer uma queda em casa, em Nice, no sul de França. O cantor, de 79 anos, foi levado para o departamento ortopédico do Hospital Princess Grace, no Mónaco, e recebeu tratamentos para ferimentos ligeiros.

Segundo as declarações de uma fonte ao site “Mail Online”, o músico já recebeu alta e encontra-se em casa a repousar. “Podemos confirmar que após uma queda ontem na sua casa no sul de França, o Elton foi ao hospital local como medida de precaução. Após realizar exames, recebeu imediatamente alta esta manhã e agora está de volta a casa e em boa saúde”, lê-se.

Uma fonte em Nice afirmou que Elton John teve “um pequeno acidente doméstico na sua villa em Mont-Boron”. O cantor tem passado o verão na França com o seu marido, David Furnish, e os dois filhos.