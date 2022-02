Elton John recorda época em que consumia drogas

Elton John esteve à conversa com Charlie Puth, para a “Ladbible”, e recordou uma das épocas mais conturbadas da sua vida.

O músico, de 74 anos, falou sobre o seu percurso profissional e também sobre o seu maior arrependimento, o consumo de drogas.

“Apesar de ter continuado a trabalhar enquanto consumia drogas, não produzi o meu melhor trabalho”, disse.

“Nunca quis realmente consumir drogas. Fi-lo porque sim, e isso tornou-se num vício. Tornei-me num viciado e num alcoólico, e desde então que aprendi a lição. Se pudesse voltar atrás no tempo, até à altura em que vi cocaína pela primeira vez, diria não”, acrescentou a voz de “Can You Feel the Love Tonight”.

Elton John revelou ainda que a sua carreira foi algo inesperada: “Quando comecei a compor canções, ninguém as gravava. Pelo que fui forçado a cantá-las. Tornei-me vocalista por acidente”.

Recorde-se que o intérprete lançou recentemente um novo álbum, “The Lockdown Sessions”, um disco que conta com parcerias de artistas como Eddie Vedder, Gorillaz, Stevie Wonder, entre outros.