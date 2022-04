Em biquíni, Andreia Dinis desabafa sobre as imperfeções do corpo

Andreia Dinis aproveitou as temperaturas que se fizeram sentir em Portugal e vestiu o biquíni para dar um mergulho na piscina. No entanto, a atriz não passou sem falar das imperfeições do seu corpo.

A intérprete passou algum tempo desta quinta-feira a apanhar banhos de sol e a refrescar-se na piscina. O momento foi de diversão e de aprendizagem para alguns seguidores no Instagram. Isto porque Andreia Dinis fez questão de passar uma mensagem sobre o seu corpo.

“Quilinhos a mais… Sim! Celulite… Yep! Rugas… Check! Feliz… Definitivamente!” começou por esclarecer a atriz, que de seguida afirmou que pode melhorar, mas não pensa nisso obcecadamente.

https://www.instagram.com/p/CBBWQBXpfsj/

“Sei que posso melhorar mas também sei que não vou ficar obcecada com isso. Para a semana começo novamente a treinar, aos bocadinhos. Portanto, no final do dia, o que importa é que sejamos felizes”, contou.

Andreia Dinis e o namorado, Daniel Teixeira estão juntos há 23 anos e têm uma filha em comum, Flor, de oito anos.

