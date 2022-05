Em biquíni, Carolina Deslandes confessa as coisas que ama fazer

Em biquíni, Carolina Deslandes partilhou, esta sexta-feira, 20 de maio, as coisas que ama fazer. Ler poesia e apanhar flores fazem parte da lista.

A cantora, de 30 anos, publicou, no perfil de Instagram, uma fotografia em biquíni no seu jardim a ler um livro para ilustrar a publicação que fez sobre as coisas que mais gosta de fazer.

“Coisas que amo PT I: Ler poesia no meu jardim, massa com trufa (tudo com trufa), o filme ‘Up’, cafuné (menos quando quero adormecer), apanhar flores, caracóis e carochas com o ‘gang’, flores, crocs, chapéus de croché, bons pisos e chinelo com meia”, contou.

Na secção de comentários, entre as várias mensagens dos internautas, em jeito de brincadeira, o apresentador da SIC João Manzarra escreveu: “Conheço bem os prazeres desse chinelo”.

A intérprete contou aos filhos como é que nasceram. “A mãe ficou com um bebé na barriga porque a mãe e o pai amavam-se muito. Amavam-se tanto, tanto, tanto, tanto, que já não cabia dentro do coração da mãe e já não cabia dentro do coração do pai. […] Então, a mãe teve de dar espaço na barriga para nascer outro coração”, explicou.

Lembre-se que a artista é mãe de Santiago, Benjamin e Guilherme. Os três são fruto da relação amorosa com Diogo Clemente. Atualmente, Carolina Deslandes namora com o ator Igor Regalla.