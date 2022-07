Em dia de aniversário, Diana Chaves é surpreendida pela família em direto

No dia em que celebra 41 anos, Diana Chaves foi surpreendida pela família, em direto, no programa “Casa Feliz”, da SIC.

Diana Chaves celebra, esta segunda-feira, 41 anos e a SIC e o programa “Casa Feliz” prepararam diversas surpresas à apresentadora, uma delas a visita de surpresa da irmã, Sara, e dos sobrinhos, nesta manhã, em estúdio.

“Hoje fomos dar os parabéns a titi Di”, escreveu Sara Chaves nas redes sociais.

Neste domingo, Diana Chaves esteve no Parque da Cidade, no Porto, e participou no Festival da Comida.

à apresentadora e atriz da SIC voltou a estúdio depois de, recentemente, ter passado umas férias em família nas Maldivas.