Em dia de aniversário, Manuel Luís Goucha oferece um… trator a Rui Oliveira

Manuel Luís Goucha ofereceu, esta quarta-feira, 7 de setembro, uma prenda de aniversário ao marido, Rui Oliveira, que o empresário fez questão de partilhar nas redes sociais.

O apresentador do programa “Goucha”, da TVI, não deixou passar em branco a data especial do companheiro e ofereceu-lhe um trator para andar no monte alentejano onde os dois têm casa.

“Recebi uma surpresa fantástica para o meu aniversário”, explicou Rui Oliveira no Instagram. “É este bicharoco que vai chamar-se Ruca”, acrescentou o companheiro do apresentador

No vídeo publicado nas redes sociais, em que mostrou o trator, pode ver-se ainda Rui Oliveira a conduzir a viatura pelo monte.

Vários internautas juntaram-se, na secção de comentários, para dar os parabéns ao aniversariante. “Parabéns pelo aniversário”, comentou uma seguidora. “Parabéns, bela prenda!” escreveu outra fã.

No Alentejo, Manuel Luís Goucha e o marido começaram a produzir azeite e, agora, têm o seu próprio produto à venda para o público em geral.

“Este fim de semana, uma vez que estávamos no Algarve, visitámos um dos supermercados e lá encontrámos o nosso azeite Herdade da Pesqueirinha à venda”, explicaram, nas redes sociais.