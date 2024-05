Em dia de aniversário, Salma Hayek declara-se ao marido

O marido da atriz, François-Henri Pinault, completou 62 anos. Nas redes sociais, Salma Hayek não deixou a data passar em branco.

Presidente da empresa Kering, detentora de algumas marcas de luxo, como Gucci, Bottega Veneta ou Balenciaga, o empresário francês completou esta terça-feira, 28 de maio, 62 anos.

A mulher, Salma Hayek, não deixou a data passar em branco. “Deus abençoe o dia em que nasceste, meu amor. Obrigada pelo amor e pelas gargalhadas sem fim que me trazes todos os dias. Feliz aniversário, meu rei”, escreveu, na página de Instagram, a atriz.

Salma e François-Henri começaram a namorar em 2006. A única filha do casal, Valentina, nasceu no ano seguinte e, em 2009, os dois casaram em Paris, França. Quase dez anos mais tarde, o empresário francês surpreendeu a atriz com uma renovação de votos em Bora Bora, ilha na Polinésia Francesa.