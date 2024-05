Em dia de aniversário, Zulmira Ferreira recorda o filho

DJ Eddie Ferrer completaria, se estivesse vivo, mais um ano de vida. A mãe, Zulmira Ferreira, não deixou a data passar em branco.

Na página de Instagram, a comentadora do programa “Passadeira Vermelha” partilhou uma fotografia do filho e escreveu: “Hoje e domingo vou estar fora do mundo”.

“Não quero falar com ninguém. Quero estar só e comigo própria. Hoje, 18 de maio, o meu filho faz anos. Parabéns, meu amor”, concluiu.

Vale recordar que, em novembro de 2022, o filho de Zulmira Ferreira viajava até ao Catar, onde iria tocar a pretexto do Mundial, quando se sentiu mal durante uma escala na Turquia. O DJ Eddie Ferrer foi transportado para um hospital em Istambul, mas acabou por não resistir a um aneurisma.