Em dia de conscencialização, Matilde Breyner partilha fotografia com a filha falecida ao colo

Outubro é o “mês da consciencialização para a perda gestacional e neo natal”. Nas redes sociais, Matilde Breyner partilhou uma fotografia com a filha Zoe.

O mês de junho de 2022 mudou para sempre a vida de Matilde Breyner. A atriz e o companheiro, Tiago Felizardo, estavam à espera da primeira filha, a pequena Zoe, quando a artista acabou por ter um aborto espontâneo.

Uma vez que outubro é o “mês da consciencialização para a perda gestacional e neo natal”, Matilde Breyner partilhou uma fotografia com a filha falecida ao colo e deixou uma mensagem.

“Vou assinalar sempre este mês, não só pelo tema, mas também porque hoje era o dia que estava apontado para o nascimento da Zoe”, escreveu.

“Tenho alguma dificuldade em escrever sobre temas que me enchem a cabeça de palavras e o coração de emoções. Como se escolhem as palavras certas quando há tanto por dizer?

Desde que anunciei que estava grávida desta segunda vez que tenho recebido inúmeras mensagens a perguntar como se vive uma gravidez depois de uma perda. Ainda não tenho resposta”, continuou.

“A verdade é que a cada dia que passa vou-me agarrando mais à ideia de que vamos ter a nossa filha nos braços. E a cada dia que passa isso torna-se mais real. Cada consulta é uma etapa ganha. Demorei algum tempo a conseguir gozar desta gravidez, em criar uma relação com o bebé e aceitar que sim, está tudo a correr bem, que posso sonhar com o dia em que ela vai nascer. Mas não há um dia que passe que não me lembre da minha primeira filha, é impossível não fazer comparações entre as gravidezes, não há um único dia que não pense nela”, acrescentou.

“Quando anunciámos que eu estava novamente grávida, em quase tudo o que se escreveu, diziam que estávamos à espera do primeiro filho. Custa tanto ler isto. Custa mesmo muito. Acho que isso é o reflexo de como a perda gestacional ainda é um assunto que precisa ser explorado e desmistificado. Falo por mim, mas acho que a maioria dos pais de colo vazio partilham da mesma opinião, eu gosto que me perguntem coisas sobre a Zoe, gosto de falar dela, tenho saudades dela… porque os nossos filhos existiram”, explicou.

Matilde Breyner, que se encontra a pouco tempo de dar à luz, concluiu referindo que a Zoe “foi e será sempre” a primeira filha do casal: “Falar sobre ela será sempre um motivo de alegria”.