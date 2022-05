Em dia de festa, Catarina Furtado declara-se à mãe: “Agradeço a maneira como me educou”

Catarina Furtado agradeceu, esta quinta-feira, 12 de maio, à mãe, Helena Furtado, pela educação que recebeu sobre nunca desistir de ninguém.

No dia em que a progenitora celebrou mais um ano, a apresentadora da RTP fez questão de deixar, no perfil de Instagram, uma mensagem de parabéns à sua mãe em jeito de agradecimento.

“Minha querida mamã! Parabéns! Sempre que me recolho, peço saúde para si e agradeço a maneira como me educou, com um olhar tão atento aos outros e aos iguais a nós ainda que diferentes”, começou por escrever.

“Como me educou a não desistir de ninguém e a acreditar sempre na sua frase: ‘vai correr tudo bem, filha!’” lembrou Catarina Furtado. “É dia de festa. Apagámos velas juntas e continuaremos de mãos dadas e corações ao alto! Vou recolher-me e pedir por si”, rematou.

Várias caras conhecidas deixaram mensagens de parabéns à progenitora da profissional da RTP. “Parabéns à mamã. Sempre discreta, mas sempre atenta. Será que me quer adotar? Saúde e abracinhos do Malatinho!” comentou José Carlos Malato.

“Muitos parabéns, minha querida! Beijos às duas!” escreveu Sofia Cerveira. “Querida, Lena! Parabéns”, atirou ainda Rita Ferro Rodrigues.