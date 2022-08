Em dia de festa, Marisa Cruz partilha imagens inéditas do filho mais novo

Em dia de festa, Marisa Cruz partilhou, esta terça-feira, 2 de agosto, várias fotografias inéditas do filho mais novo, Diogo, que completa 13 anos.

A apresentadora e atriz, de 48 anos, fez questão de assinalar publicamente o aniversário do seu rebento, fruto do antigo relacionamento amoroso com o ex-futebolista João Vieira Pinto.

“Parabéns, amor da mãe. Hoje é o teu dia, meu leãozinho! 13 anos de uma vida cheia de amor, que assim seja para sempre. A mãe estará sempre aqui para ti. Até ao infinito e mais além”, escreveu.

Zé Lopes, Pedro Granger e Adriane Garcia foram algumas das caras conhecidas que se juntaram para dar os parabéns ao aniversariante.

Lembre-se que, além de Diogo, Marisa Cruz também é mãe de João, de 16 anos, que nasceu da antiga relação com João Vieira Pinto.