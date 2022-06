Em dia de festa, Pedro Granger partilha foto antiga

Pedro Granger fez questão de assinalar publicamente, esta quarta-feira, 8 de junho, o 43.º aniversário nas redes sociais, com uma fotografia de quando era mais novo.

O ator completou mais um ano e recorreu ao perfil da rede social Instagram para celebrar a data com os seguidores. O intérprete surpreendeu os internautas com uma fotografia da sua infância.

“Parabéns para mim! Mais um ano no bolso e siga o caminho! E que ano bom este. Um ano em que me reencontrei com este miúdo que eu era há muitos anos e que me fui esquecendo”, começou por escrever.

De seguida, o intérprete agradeceu a quem esteve ao seu lado neste “caminho”. “Obrigado a todos os que estiveram comigo, lado a lado no caminho, com a certeza de que ‘enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar!’ E que grande e bonita estrada há ainda pela frente. Obrigado, vida. Consegues ser uma coisa muito boa”, rematou.

Várias caras conhecidas deram os parabéns à aniversariante. “Parabéns, miúdo giro! Saudades!” comentou Sílvia Rizzo. “Que este miúdo seja sempre muito feliz! Parabéns”, escreveu Ana Sofia Cardoso.