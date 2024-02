Em dia especial, Joana Albuquerque declara-se ao namorado

Joana Albuquerque não ficou de fora e também assinalou o Dia de São Valentim. A ex-concorrente do “Big Brother” declarou-se ao companheiro.

No Dia de São Valentim, foram várias as figuras públicas que se declararam à cara-metade. Joana Albuquerque, vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”, não ficou de fora e também utilizou as redes sociais para partilhar algumas imagens ao lado do companheiro, Nuno Barreiros, mais conhecido como X-Tense.

“Feliz Dia dos Namorados e a mais um ano de café, picanha e moscow mule”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, o artista reagiu: “Vim só comentar que gosto muito desta moça mas muito pouco da internet. Obrigado a todos!”.