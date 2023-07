Em dia especial, Lídia Muñoz recorda a avó Eunice Muñoz

Esta quarta-feira, dia 26 de julho, celebra do Dia dos Avós e Lídia Muñoz recordou Eunice Muñoz, que faleceu no ano passado.

O Dia dos Avós é celebrado esta quarta-feira, dia 26 de julho, e há muitas pessoas que aproveitem a ocasião para se declarar àqueles que são os seus “segundos pais” ou para recordá-los.

Foi o caso de Lídia Munõz. A atriz partilhou, nas redes sociais, uma fotografia onde aparece ao lado da avó, Eunice Munõz, que faleceu em abril do ano passado, aos 93 anos.

“Avó é amor para sempre”, escreve na legenda da imagem na qual ambas aparecem sentadas no sofá, enquanto Lídia estava grávida de Amadeo.

Além dos netos, os avós também assinalam a data. Noémia Costa, sendo avó de Lucas, filho de Joana França, escreveu: “Desde que o Lucas nasceu que me sinto a avó mais feliz do mundo. Todos os dias são nossos. Não sei explicar este amor, esta bênção enorme que Deus me deu, ser mãe e depois avó é ser-se multimilionária de um amor maior”.