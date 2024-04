Em dia especial, Rita Ferro Rodrigues presta homenagem ao avô

O avô de Rita Ferro Rodrigues completaria, se estivesse vivo, 100 anos. Nas redes sociais, a neta não deixou o dia passar em branco.

Alberto Ferro Rodrigues completaria esta segunda-feira, 15 de abril, 100 anos, se estivesse vivo. Nas redes sociais, a neta partilhou algumas imagens e homenageou o familiar.

“Faria 100 anos hoje, o meu querido avô. Aconteceria uma grande festa – ele gostava de fazer anos e ainda gostava mais de festas”, escreveu Rita Ferro Rodrigues.

“Era um homem muito alto, e na juventude muito giro e talvez uma das pessoas mais carismáticas que conheci porque captava a atenção de todos a contar histórias, quando ria a gargalhada ecoava por quarteirões seguidos, era a alma de qualquer convívio”, recordou, dizendo que herdou do avô “alguma poesia e vontade de olhar o mundo com ternura e esperança”.

No que diz respeito à carreira, a jornalista destacou a “Medalha de Honra dos 80 anos da Sociedade Portuguesa de Autores”, as “dezenas de peças de teatro” e os problemas com a censura, por ser “muito crítico dos regimes de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano”.

“Foi a pessoa em toda a minha vida que mais acreditou em mim – no sentido de me fazer sentir que tinha superpoderes para ser o que quisesse. Não há um dia da minha vida em que ‘não fale com ele’ antes de adormecer”, concluiu.