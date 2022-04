Em dia de festa, Lili Caneças está doente e sem voz: “Não me telefonem”

Lili Caneças celebra mais um aniversário, esta segunda-feira, 4 de abril. No entanto, a “socialite” encontra-se doente e sem voz. Por isso, pediu aos amigos para não lhe ligarem.

A “socialite” está por estes dias em Monte Carlo, onde marcou presença numa festa a convite do príncipe Alberto II do Mónaco. Porém, Lili Caneças perdeu a voz de tanto falar e está “constipada”.

Estando doente no dia do seu aniversário, a socialite pediu aos amigos e familiares para não lhe ligarem, num testemunho que fez nas redes sociais nesta data. “Celebro o meu dia de anos duma longa vida, nasci na Guarda em casa dos meus avós maternos, sempre sonhei viver na baía de Cascais, andei pelo mundo, dei muito amor e a melhor educação aos meus filhos”, começou por lembrar.

“A Riviera Francesa é o meu lugar favorito e Monte Carlo um lugar de sonho. Não é real… um pouco como a ‘Alice in Wonderland’. Ainda penso recomeçar uma vida nova que me faça ter uma razão muito forte para viver com tudo aquilo que me é agradável, a beleza, a justiça, a saúde e a felicidade”, prosseguiu.

“Comecei o dia da melhor maneira, sempre adorei tomar o pequeno-almoço na cama, foi o que fiz aqui no Hotel de Paris, em Monte Carlo, o meu favorito. Perdi a voz de tanto falar e estou constipada, por isso, peço aos meus amigos que não me telefonem. Para todos os que pensam em mim, especialmente aos meus filhos e netos. Obrigada e celebrem a vida”, rematou.